PlayStation Holiday Sale starter med tusenvis av titler og DLC på tilbud

Alt fra årets største AAA-blockbuster til den ydmyke indie-titelen er nå tilgjengelig til årets beste priser.

HQ

Ikke overraskende sluttet Sony seg til bølgen av kampanjer og tilbud på slutten av året for videospill på PlayStation 5, og fulgte i fotsporene til Nintendos eShop- og Xbox-tilbud.

Feriesalget har gitt mange spill til nedsatte priser, og vi i Gamereactor har valgt ut noen perler, som vi mener er verdt å ta en titt på, enten på grunn av deres serier eller franchiser, eller på grunn av deres aktualitet :


  • ARC Raiders -20% - kr 31,99

  • Clair Obscur: Ekspedisjon 33 - 20% - kr 39,99

  • Divinity: Original Sin II - 75 % - kr 14,99

  • Assassin's Creed Shadows - 50 % - kr 39,99

  • Dispatch - 10 % - 31,49 kr

  • Kingdom Come: Deliverance II - 50 % - 34,99 kr

  • Baldur's Gate 3 - 25 % - kr 52,49

  • Hollow Knight: Silksong - 20 % - 15,99 kr

  • Warhammer 40,000 Space Marine 2 - 60 % - kr 27,99

  • Silent Hill f - 40 % - kr 47,99

  • Borderlands 4 - 20 % - kr 63,99

  • Death Stranding 2: One the Beach - 25 % - kr 59,99

  • Gears of War: Reloaded - 50 % - kr 19,99

  • Sonic Racing: Crossworlds - 30 % - kr 48,99

  • Cronos: The New Dawn - 25 % - kr 44,99

Du kan sjekke ut hele listen (hold deg fast, for det er over 6 000 varer på tilbud) over PlayStation 5 januarsalget på denne lenken.

