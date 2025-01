PlayStation kansellerer spill fra Demon's Souls- og Days Gone-utviklerne

HQ

Mange har lurt på hva det nye spillet Bluepoint har jobbet med siden de ga oss Demon's Souls tilbake i 2020. Det eneste offisielle vi visste var at prosjektet var "originalt", og ikke en nyinnspilling/remaster som studioet er mest kjent for. Den gode nyheten er at vi nå vet hva det var ... Den dårlige er at det aldri vil se dagens lys.

Bloombergs Jason Schreier avslører at PlayStation har kansellert ytterligere to av sine kommende live-service-spill etter Concords massive fiasko og nedleggelsen av utvikleren i fjor. De to spillene var fra Bluepoint og Days Gone-utviklerne hos Bend, så begge spillene hadde vært under utvikling i årevis.

Schreier sier ikke noe om hva Bends spill var, men bekrefter at Bluepoint hadde jobbet med et online God of War-spill etter at de hjalp Santa Monica med å fullføre God of War: Ragnarök tilbake i 2022.

Den gode nyheten i alt dette er at en Sony-representant sier at ingen av studioene blir lagt ned. Det betyr ikke nødvendigvis at de ikke blir det i fremtiden, for han blir også fortalt at PlayStation jobber med Bluepoint og Bend om å "bestemme deres neste prosjekter". Å ikke ha andre prosjekter som allerede har fått grønt lys er ikke akkurat en god ting i disse dager, men la oss håpe de får en ny sjanse etter å ha sluttet seg til rekkene av de mange live-service-spillene Sony har kansellert de siste par årene.