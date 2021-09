PlayStation kjøper Demon's Souls- og Shadow of the Colossus-folkene

HQ

Den japanske avdelingen av PlayStation tabbet seg ut da det ble bekreftet at Housemarque hadde blitt en del av PlayStation Studios ved å samtidig legge ut en Twittermelding som hevdet at Bluepoint også hadde blitt kjøpt. Dermed var katten allerede ute av sekken selv om meldingen ble slettet, så kveldens annonsering kom som et enda mindre sjokk enn den i utgangspunktet ville blitt.

Nå bekrefter nemlig Sony at de har kjøpt Bluepoint, og dermed gjort utviklerne av blant annet Metal Gear Solid HD Collection, Shadow of the Colossus og Demon's Souls en del av PlayStation Studios.