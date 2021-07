PlayStation kjøper enda et studio, men ikke et mange kjenner

Da Sony endelig bekreftet at de har kjøpt det meget talentfulle utviklerstudioet Housemarque tidligere denne uken kom den japanske avdelingen i skade for å hevde at Shadow of the Colossus- og Demon's Souls-utviklerne Bluepoint hadde blitt en del av PlayStation Studios også. Mange fikk nok derfor hjertet i halsen da det japanske selskapet annonserte et nytt kjøp i dag, men med all respekt kan du nok slappe av litt.

For det er nederlandske Nixxes Software som nå har blitt en del av PlayStation Studios. Dette er nok ikke et studio mange har hørt om siden det er et såkalt porting-studio som blant annet hjalp til med PC-utgavene av Deus Ex: Mankind Divided, Marvel's Avengers og den nye Tomb Raider-trilogien. På papiret høres det derfor ut som om Sony i hovedsak har tenkt å bruke dem til å bringe flere av spillene sine til PC og generelt forbedre spill på PlayStation teknologisk sett.