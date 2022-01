PlayStation kjøper Halo-skaperne i Bungie

HQ

Som en følge av at Microsoft annonserte planene om å kjøpe Activision Blizzard har det atter en gang vært snakk om hvordan Sony skal "svare" ved å kjøpe et annet stort selskap. Mange alternativer har blitt nevnt, men jeg tror sannelig ingen nevnte det som faktisk blir en realitet.

Sony avslører at de har kjøpt Bungie for litt over 32 milliarder kroner. Ganske artig med tanke på at Bungie både har vært eid av Microsoft og hatt et veldig tett samarbeid med Activision gjennom årene, men nå har altså skaperne av blant annet Halo og Destiny blitt en del av PlayStation Studios.

I motsetning til Microsoft er Sony og Bungie fullstendig klare på at Destiny 2 vil forbli på PC og Xbox, samt at de vil fortsette å lage spill for andre platformer enn PlayStation. Dette skyldes blant annet at Bungie vil få veldig mye kontroll over seg selv, så det skal bli interessant å se hva fremtiden bringer.