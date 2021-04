PlayStation lager The Last of Us-remake fremfor Days Gone 2

Du ser på Annonser

Selv med spill som Dreams og Concrete Genie er det liten tvil om at PlayStation Studios i hovedsak har prioritert store, historiefokuserte action-spill de siste årene. En av grunnene til dette er selvsagt at slike prosjekter har en større sjanse for å lykkes salgsmessig, noe som nå har fått konsekvenser for flere av spillene som er under utvikling.

Jason Schreier fra Bloomberg har hørt det samme som meg, nemlig at Sony Bend gjerne ville lage en oppfølger til Days Gone, men at Sony ikke ga klarsignal til dette som følge av ujevne anmeldelser. Store deler av studioet ble derfor i stedet satt til å hjelpe Naughty Dog med The Last of Us: Part II-multiplayerspillet, mens en liten del er i startfasen av et annet nytt spill.

Samtidig har det hemmelige studioet i San Diego gått fra å lage et nytt Uncharted-spill som enkelt sagt var en slags remake av originalen til å fokusere på en remake av The Last of Us til PlayStation 5 i stedet. Den såkalte Visual Arts Support Group hadde i starten hovedansvaret for utviklingen, men etter at Naughty Dog gjorde seg ferdig med The Last of Us: Part II overtok de sjefrollen. Av det jeg hører har arbeidet selvsagt gått en del tregere enn planlagt som følge av pandemien, men planen skal fortsatt være å bringe et langt penere og litt annerledes The Last of Us til PS5 en gang i 2022. Dermed må vi nok vente en god stund på et nytt Uncharted og Days Gone, men en nytolkning av The Last of Us høres da også spennende ut.

Hva synes du om PlayStation sin filosofi?