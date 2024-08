PlayStation lekker lanseringsdatoen for A Quiet Place: The Road Ahead

HQ

Det ser ut til at noen hos PlayStation har tabbet seg ut og lekket utgivelsesdatoen for A Quiet Place: The Road Ahead, skrekkspillet utviklet av Stormind Games basert på den populære filmserien skapt av John Krasinski.

I en nå slettet tweet (men en som ikke gikk ubemerket hen av Gematsu, som klarte å ta et skjermbilde) avslørte PlayStation at spillet vil bli utgitt 17. oktober 2024, noe som betyr at vi kan inkludere det i vårt utvalg av titler for å feire Halloween i år.

A Quiet Place: The Road Ahead er satt innenfor franchisens offisielle historie i løpet av de første månedene av romveseninvasjonen, og følger den unge Alex Taylors kamp for å overleve mens vi krysser en post-apokalyptisk verden, gjenvinner ressurser og tar hensyn til eventuelle lyder i miljøet. Og selvfølgelig å ikke være kilden til den støyen selv.

Det er godt mulig at den offisielle avsløringen av utgivelsesdatoen for A Quiet Place: The Road Ahead vil skje under Opening Night Live på Gamescom om et par uker, så hold et øye med Köln-arrangementet for flere nyheter og en forventet trailer.