PlayStation-maskinvarearkitekten Mark Cerny nærmer seg slutten av karrieren

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Utallige rykter tyder på at PlayStation-maskinvarearkitekten Mark Cerny jobber med to versjoner av PlayStation 6, en bærbar og en konsollmodell. Vi har ikke sett dem ennå, men noen rykter hevder at enhetene kan bli lansert allerede neste år.

Uansett hva som er tilfelle, vil disse trolig være Cernys siste PlayStation-konsoller (han har tidligere utviklet PlayStation 4 og 5). Sammen med programleder og produsent for The Game Awards, Geoff Keighley, lanserte han i går et stipendprogram for nyutdannede innen spilldesign, og da Game File ba ham om en kommentar, skrev Cerny:

«Jeg nærmer meg slutten av karrieren min. Jeg er ikke ferdig ennå, men å gi noe tilbake – på den beste måten mulig – er noe jeg tenker mye på for tiden.»

Cerny fyller 62 år i dag, så pensjonisttilværelsen er rett rundt hjørnet, og han ønsker å bruke tiden sin på filantropi fremfor å utvikle konsoller – noe han utvilsomt har fortjent.

Cerny er en av bransjens virkelige veteraner og har tidligere jobbet hos Atari, tilbrakt en lengre periode hos Sega og vært involvert i utallige kjente prosjekter gjennom årene. Siden 2007 har han vært maskinvarearkitekt for PlayStation, en stilling som nå ser ut til å nærme seg slutten.