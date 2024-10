PlayStation Network er nede globalt

HQ

PlayStation Network er for øyeblikket nede. Spillere har ikke hatt tilgang til PSN-tjenester eller kunnet spille online med PS5 eller PS4 på flere timer.

Ifølge PlayStation Status-nettstedet har problemet ikke blitt løst ennå. Dette gjør det til et av de lengste bruddene for PSN i det siste. De er ikke sjeldne, men de blir vanligvis løst i løpet av noen timer.

Det merkeligste er at dette skjedde kort tid etter at en annen feil, i det minste i Nord-Amerika, brøt den offisielle nyhetsfunksjonen på PS5. Noen brukere, som rapportert av IGN, begynte å se feil eller til og med gamle annonser i bakgrunnen.

Offisiell Twitter PlayStation Support-konto la ut en melding som bekreftet at problemet var løst, men har fortsatt ikke lagt ut noe om + 6 timers nettverksbrudd, som skjer globalt, noe som gjør fansen veldig sinte, ikke bare over at de er offline, men om stillheten fra PlayStation.