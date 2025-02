PlayStation Network er oppe og går igjen, men verken Sonys unnskyldning eller kompensasjon tilfredsstiller fansen

HQ

Selv om konsekvensene ikke var like katastrofale eller dramatiske som det 23 dager lange bruddet i 2011, var det globale bruddet i PlayStation Network midt i helgen et knusende slag mot Sonys forhold til brukerne og håndteringen av problemet.

Tidlig i morges var endelig alle tjenestene oppe og gikk igjen, så vi kan nå komme tilbake til action i flerspillerspillene våre. PlayStation har også kunngjort via X at PlayStation Plus-abonnenter vil motta ytterligere fem dager på toppen av sitt aktive abonnement. Men dette er, som mange vil vite, ikke nok. Problemet med servernedetid har avdekket andre alvorlige tjenestehull for brukerne.

For det første, hva skjer med de som liker gratisspill uten PS Plus-abonnement, og som ikke har kunnet nyte dem? Vi snakker om store spillerbaser, som Fortnite.

For det andre er det de brukerne med digitale konsoller (PS5 og PS5 Pro) som for eksempel har PS4- eller PS5-spillene sine lagret på eksterne stasjoner. Eierskapsavlesningen av disse spillene når du kobler til konsollen valideres via PSN, så det kan være at en PS5 Pro kan være en veldig, veldig dyr papirvekt under et krasj som gårsdagens i fremtiden som varte lenger. Og det samme gjelder for andre enheter som må kobles til, for eksempel PS Portal.

En mulighet jeg er sikker på at mange spillere nå lurer på, er hva som vil skje med den pågående Monster Hunter Wilds-betaen. Som du vet, lanseres spillet 28. februar på PlayStation, Xbox Series og PC, selv om hovedbasen av spillere alltid forventes å være på Sonys konsoller. Verken Capcom eller Sony har kommentert dette, men denne nedgangen har allerede ført til at en rekke spillere har bestemt seg for å prøve spillet på en annen plattform, hvis mulig, og til og med kansellere PS5-forhåndsbestillinger.

Sist, men ikke minst, har Sony ennå ikke rapportert om hvilket spesifikt problem som forårsaket det verdensomspennende nettverksavbruddet. I 2011, under PS3-tiden, var tjenesten offline i 23 dager på grunn av et hack som, husk, førte til tyveri av personlig og økonomisk informasjon fra 70 millioner brukerkontoer, noe som i sin tur tvang Sony til å fullstendig overhale hele systemet. Har brukerinformasjon blitt lekket denne gangen? Vi spillere trenger å vite det.

Til syvende og sist må Sony komme tilbake til brukerne (ikke bare PS Plus-abonnenter), tilby kompensasjon som er effektiv for alle spillere, og forklare seg deretter. Er du enig i dette?