PlayStation Network har vært nede hele natten (+10 timer) og er fortsatt ikke løst

Klarer du ikke å spille online med PlayStation 5 eller PS4? Du er ikke alene: PlayStations servere har vært nede i over ti timer. Problemet er fortsatt uløst, så ikke prøv det med mindre du ser endringer på PlayStation Network Status-nettstedet: alt er rødt i skrivende stund: online spill, sosialt nettverk, kontoadministrasjon og PlayStation Store.

Ifølge DownDetector ble de første bruddene rapportert kl. 00:00 norsk tid lørdag 8. februar.

Hvis du håpet å spille Monster Hunter Wilds-betaen i helgen, etterligne Madrid-derbyet med nettvennene dine på EA FC 25 eller øke battle pass i Fortnite, må du vente. Noen brukere rapporterer til og med at de ikke får lov til å spille singleplayer-spillene sine, fordi konsollen ikke klarer å koble seg til serveren for å verifisere lisensen deres. Det ser ut til at dette er sjeldne unntak, men det er likevel bekymringsfullt for fremtiden...

Hvis du vil vite mer, følg med på @AskPlayStation på X. I mellomtiden legger brukerne fortsatt ut memes, og noen har flashbacks fra 2011...