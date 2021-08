PlayStation Now byr på Nier: Automata, Ghostrunner og Undertale

Nå har vi gått inn i august måned, noe som blant annet betyr at enda flere spill skal komme til PlayStation Now og Xbox Game Pass. I dag er det tid for å få vite hva førstnevnte vil by på.

Sony forteller at det er Nier: Automata, Ghostrunner og Undertale som blir en del av PlayStation Now fra og med i morgen. Dessverre vil Nier bare være der frem til den 1. november, men det skal uansett være nok tid til å få med seg hele historien i det knallgode spillet.