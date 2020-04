PlayStation Now er på tilbud

Forrige oktober bestemte Sony seg endelig for å kutte prisen på PlayStation Now, noe som gjorde PlayStations svar på Xbox Game Pass mye mer fristende. Det er uansett noen som fortsatt sitter på gjerdet, men kanskje dette kan være det som får fjerner tvilen.

Akkurat nå kan nemlig alle uten et medlemskap fra før skaffe seg PlayStation Now i tolv måneder for bare 446,25 kroner. Det er 25 prosent avslag, og tilbudet varer frem til den 29. april.

Litt skuffende er det selvsagt at de som allerede er medlemmer ikke kan bruke prisavslaget til å få mer tid for en billigere penge, men slik er det bare av og til med slike tilbud. Uansett vil jeg helt klart si at dette er verdt å ta nytte av for dere som ikke har brukt eller ikke bruker PlayStation Now. Her får man hundrevis av gode spill på både PC og PlayStation 4, noe som selvsagt også betyr at PC-spillere endelig kan få kose seg med Spider-Man og andre PS4-eksklusiver.