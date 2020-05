PlayStation Now har passert over 2.2 millioner abonnenter

Du ser på Annonser

PlayStation Now har først det siste året kommet seg ordentlig på beina, og er nå tilgjengelig i flere land, og til en lavere pris også. Sakte men sikkert har Sony bygget opp en fast kundebase, og derfor kunne de vise flotte tall til deres investorer nylig.

Nylig avholdt de nemlig deres årlige Corporate Strategy Meeting (via GamesIndustry), og her avslørte de at tjenesten nå har nådd litt over 2.2 millioner faste abonnenter. Det høres kanskje ikke ut som så mye, spesielt når man tar i betraktning at tjenesten ble lansert for seks år siden i Nord-Amerika, men siden Sony virkelig la arbeid i det for et år siden, så har antallet abonnenter doblet seg.

I mars 2019 avslørte Sony nemlig at PlayStation Now satt på litt over en million aktive abonnenter, så det er faktisk ganske imponerende vekst.