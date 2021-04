PlayStation Now vil snart la deg streame i 1080p

Du ser på Annonser

PlayStation Now lar deg riktig nok laste ned mange av spillene og spille dem lokalt, men tjenesten ble skapt med sømløs spillstreaming i tankene. Dog, fram til nå, har du kun kunnet streame i 720p-oppløsning, som for mange er direkte uakseptabelt. Nå skal Sony øke kvaliteten.

De har avslørt via Twitter at tjenesten i løpet av de kommende ukene får støtte for 1080p-streaming. Gode nyheter for de som benytter seg av streaming-funksjonen på PlayStation Now.

Xbox Cloud Gaming (tidligere kjent som Project xCloud) streamer også for øyeblikket i 720p, men her også er de i gang med å oppgradre til 1080p. Google Stadia tilbyr i visse tilfeller steaming i opptil 4K-oppløsning.