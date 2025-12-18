PlayStation og Tencent avgjør Horizon-søksmål ved å fjerne Light of Motiram fra butikkene

HQ

Du trengte ikke akkurat å være advokat for å forstå hvorfor Sony saksøkte Tencent og beskyldte Light of Motiram for å være en skamløs Horizon: Zero Dawn-klone for fem måneder siden, da det var veldig klart hva som foregikk. Det virker som Tencent har innsett at domstolene sannsynligvis ville ha tenkt det samme.

Rettsdokumenter avslører at Sony og Tencent har nådd et "konfidensielt forlik". Mens "konfidensiell" -delen åpenbart betyr at vi ikke vet nøyaktig hvordan de ble venner, er det lett å se to av grunnene til at Sony var fornøyd med det Tencent tilbød, fordi Light of Motiram har blitt fjernet fra både Steam og Epic Games Store.

Spillets offisielle nettside er fortsatt oppe og går, men jeg tviler på at det vil vare lenge etter denne avslutningen av søksmålet. Spesielt fordi Sony sannsynligvis vil ha alt fjernet før de starter markedsføringen og slikt for NCSofts Horizon Steel Frontiers og Guerrillas eget Horizon-flerspillerspill.