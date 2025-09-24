PlayStation ønsker å belønne deg med minneverdige varer for å spille spillene sine

HQ

Alle som har spilt mye Destiny 2 og fullført mange av tittelens tøffeste sluttspillutfordringer, vil vite at Bungie tilbyr en belønningsplattform der du kan feire disse prestasjonene med fysiske godbiter, som medaljonger og merker for å overvinne raid. Det er tydelig at Sony, som nå eier Bungie, har latt seg inspirere.

Vi sier dette fordi det som er kalt Franchise Rewards har blitt avslørt. Dette er en idé der spillere kan markere sine prestasjoner ved å spille Sony Interactive Entertainment titler med ekte varer.

Systemet debuterer med en kampanje dedikert til Ghost of Tsushima, der alle som anskaffer (eller allerede har) enten Mono No Aware Gold Trophy eller Living Legend Platinum Trophy, vil være kvalifisert for belønninger hvis de gjør det før 31. desember 2025.

Gold Trophy Eiere av Platinum Trophy vil da kunne få tak i en minne-T-skjorte via tjenesten, mens eiere av vil kunne få en minnenål. I likhet med Destiny 2 -belønningene vil disse imidlertid ikke bare bli delt ut, ettersom du må kjøpe disse varene fra Rewards-siden, med skjorten som koster $ 30 / € 33 og nålen som ligger på $ 25 / € 28.

PlayStation legger også til at Ghost of Tsushima -kampanjen snart vil bli støttet med en Ghost of Yotei -kampanje også, som vi vil vite mer om nærmere lanseringen 2. oktober. Likevel er det en ganske god grunn til å jakte Platinum Trophies, ikke sant?