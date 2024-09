PlayStation ønsker å øke fokuset på inkludering og mangfold

HQ

Mangfold og inkludering er fortsatt et kontroversielt tema i bransjen, og mens noen, som for eksempel Square Enix, nå velger å trappe ned på "DE&I

", er det andre som dobler innsatsen.

PlayStation er for tiden på jakt etter enda flere talenter på dette området, og ser spesielt etter spesialister som skal "maksimere og fremme samarbeid mellom teamene og sørge for at organisasjonen som helhet oppfyller sine mål for mangfold og inkludering".

I tillegg forventes det at vedkommende skal danne tette partnerskap med andre globale DE&I-grupper, noe som utvilsomt bringer tankene til selskaper som Sweet Baby Inc. som har blitt konsultert på flere interne prosjekter som Spider-Man 2, God of War Ragnarok og nå sist den massive floppen Concord.

Hva er dine tanker om dette? Et smart trekk fra PlayStation, eller et tegn på at de ikke lytter til fansen?