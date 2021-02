Du ser på Annonser

I begynnelsen av et nytt år er det vanlig at konsollprodusenter og store utgivere slipper sider som oppsummerer året for deg. På denne måten kan du se hvilke spill du har spil, hvor lenge, hvilke sjangere som er din favoritt osv. Hittil har verken Microsoft eller Nintendo bydd på noe sånt for 2020, men nå har derimot Sony gjort dette.

Vil du se hvordan ditt PlayStation-år har vært, surf over til denne linken.

Hvilket spill var ditt mest spilte i år?