Playstation Plus ble nettopp dyrere over hele linjen

For noen dager siden rapporterte vi om Sonys beslutning om å øke prisen på Playstation Plus Essential. Men nå viser det seg at de har gjort det samme med Extra- og Premium-nivåene. Om enn i fullstendig stillhet

Ifølge Sony selv handler dette om å tilpasse seg "dagens markedsforhold". Et uttrykk vi har blitt ganske vant til å høre mange selskaper bruke som en unnskyldning for å heve prisene på sine varer eller tjenester de siste to årene.

Det betyr at Extra og Premium nå er blitt to dollar dyrere per måned, og at prisen for tre måneder øker med henholdsvis fire og fem dollar. Med andre ord, hvis du abonnerer på Playstation Plus Premium, vil det nå koste deg 19,99 dollar per måned i stedet for 17,99 dollar. En liten, men ikke ubetydelig økning.