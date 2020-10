PlayStation Plus blir fantastisk i november

Du ser på Annonser

Den siste tiden har vi fått vite hva nesten hvert eneste lanseringsspill til PlayStation 5 vil koste, men ett av unntakene har vært Bugsnax. Nå vet dere hvorfor.

PlayStation Plus-medlemmer kan nemlig se frem til å få hele tre spill "gratis" i november. De som holder seg til PS4 kan virkelig glede seg til å få Middle-earth: Shadow of War og Hollow Knight: Voidheart Edition, så bare der alene venter det to fremragende spill. I tillegg vil de som kjøper en PlayStation 5 kunne laste ned eller legge til Bugsnax i samlingen sin som det første PS5-spillet til tjenesten når konsollen lanseres den 19. november. Det rare spillet vil være en del av PlayStation Plus frem til den 3. januar, mens Hollow Knight og Shadow of War kun blir der frem til den 30. november.

På toppen av dette skal vi ikke glemme PlayStation Plus Collection som gir PlayStation Plus-medlemmer med en PS5 følgende spill: