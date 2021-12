PlayStation Plus blir mer som Xbox Game Pass i 2022

HQ

De av dere som så forshowet vårt før årets PlayStation Showcase husker kanskje at jeg nevnte noe om at PlayStation Plus ville bli mye bedre snart, og nå skal dere få høre hvorfor.

Jason Schreier fra Bloomberg har nemlig bestemt seg for å røpe at PlayStation planlegger å lansere en ny utgave av PlayStation Plus i løpet av våren som blant annet inkluderer PlayStation Now og et par andre goder. Prosjektet som går under kodenavnet Spartacus vil enkelte sagt være Sonys svar på Xbox Game Pass ved å gi medlemmer tilgang til både nye og klassiske spill rett på konsollen eller via streaming. Mine kilder hevder at planen akkurat nå ikke er å slippe PlayStation Studios-spill rett på tjenesten samme dag som lanseres, noe Xbox Game Studios-spillene gjør på Xbox Game Pass, men planene kan fortsatt endre seg siden Sony fortsatt vurderer ulike muligheter og snakker med andre spillskapere i disse dager. Du kan uansett være sikker på at PlayStation har en meget spennende tjeneste på lur til oss i første halvdel av 2022.