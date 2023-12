PlayStation Plus byr på GTA V, Final Fantasy Origin, Tinykin og mer gratis neste uke

HQ

Sony og Microsoft har vanligvis en tanke bak spillene som legges til PlayStation Plus og Game Pass, og de siste PS Plus-spillene i 2023 er tydelige eksempler på det.

Grand Theft Auto V kan nemlig lastes ned gratis av PlayStation Plus Extra- og PlayStation Plus Premium-abonnenter fra og med 19. desember. Det er ingen tvil om at Sony og Take-Two har planlagt dette for å dra full nytte av hypen rundt den første Grand Theft Auto VI-traileren. Det er imidlertid ikke det eneste flotte spillet som blir med i PS Plus på tirsdag. Her er hele utvalget:

Spill som er lagt til i Extra-samlingen:





GigaBash



Grand Theft Auto VI



Grime



Mega Man 11



Metal: Hellsinger



Moonscars



MotoGP 23



Prodeus



Salt og offer



Shadowrun vender tilbake



Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut



Shadowrun: Hong Kongs utvidede utgave



Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin



Tinykin



Ytterligere spill som Premium-abonnenter får:





Buzz Lightyear fra Star Command



Mega Man Legacy Collection



Mega Man Legacy Collection 2



Thrillville



Thrillville: Av sporet



I hvert fall en håndfull gode spill å tilbringe tid med i ferien, så backloggen min har akkurat vokst litt. Hvilke av disse vil du definitivt spille og/eller anbefale?