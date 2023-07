PlayStation Plus Essentials gratis spill for august annonsert

HQ

Tiden flyr, så vi har allerede kommet til den siste onsdagen i juli. Det betyr at det er på tide å avsløre de tre spillene som PlayStation Plus Essential-abonnenter får gratis som en del av medlemskapet gjennom august.

Trioen er nok en gang ganske imponerende, ettersom de tre PS Plus Essential-spillene i august blir PGA Tour 2K23, Dreams og Death's Door. De erstatter Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered og Endling: Extinction is Forever fra 1. august og kan skaffes gratis frem til 5. september.

I går fikk vi vite at Sea of Stars også blir gratis for PS Plus Extra- og PS Plus Premium-abonnenter når det lanseres 29. august, så det er en veldig god måned for alle nivåene av PS Plus.