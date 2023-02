PlayStation Plus Essentials "gratis" spill i februar bekreftet

HQ

Jeg gadd ikke engang å fremheve at det fortsatt var et rykte da billbil-kun tilsynelatende lekket februars PlayStation Plus Essential-spill for noen dager siden. Det er fordi denne personen hadde en plettfri track-record ... og har fortsatt.

Sony har nå offisielt annonsert at disse fire spillene vil være "gratis" med PlayStation Plus Essential fra 7. februar til 7. mars:

Det er imidlertid noen dårlige nyheter for PlayStation 5-eiere, ettersom PlayStation Plus Collection avsluttes 9. mai, noe som betyr at de av dere som får en PS5 etter det, ikke vil ha det samme fantastiske tilbudet. Du kan fortsatt løse inn spillene til da, og hvis du gjør det, kan du laste dem ned når du vil i overskuelig fremtid.