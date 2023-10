PlayStation Plus får Game of the Year-vinnere neste uke

HQ

Denne uken hadde så vidt begynt da Billbil-kun som vanlig avslørte noen av spillene som vil bli en del av PlayStation Plus Extra- og PlayStation Plus Premium-katalogen, og han fikk det til å virke som et flott utvalg. Nyhetene er faktisk enda bedre enn forventet.

Sony har offisielt annonsert alle spillene som blir lagt til PS Plus Extra- og PS Plus Premium-biblioteket 17. oktober, og det er en imponerende gjeng:

Titler som legges til Extra på tirsdag:





Alien: Isolation



Dead Island's Definitive Edition



Disco Elysium's The Final Cut-utgave



Eldest Souls



Elite Dangerous



Far: Changing Tides



Gotham Knights



Gungrave Gore



Outlast 2



Röki



The Dark Pictures: House of Ashes



Premium-abonnenter kan se frem til disse klassikerne samme dag:



Ape Academy



IQ-finalen



Soul Calibur: Broken Destiny



Tekken 6



Moroa stopper imidlertid ikke der, for vi har også fått bekreftet at Premium-medlemmer endelig vil kunne strømme et utvalg PS5-spill og prøveversjoner senere denne måneden. Vi europeere er faktisk de heldige denne gangen, for denne funksjonen lanseres her 23. oktober, mens amerikanerne må vente til 30. oktober.