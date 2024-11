PlayStation Plus får GTA V, Resistance, Dying Light 2 og mer neste uke

HQ

Vi er allerede nesten halvveis i november, noe som betyr at det er på tide for Sony å avsløre spillene som blir lagt til i PlayStation Plus-katalogen. Dette inkluderer noen etterlengtede perler.

For mangeårige fans av Insomniac vil bli glade for å se at de to første Resistance-spillene blir tilgjengelige for PS Plus Premium-abonnenter. De par spillerne som ikke har kjøpt GTA V ennå vil også få en ny sjanse til å få det "gratis". Uansett: her er den komplette listen over spill som vil bli lagt til de høyere nivåene av PlayStation Plus den 19. november:

PS Plus Extra:



PS Plus Premium: