PlayStation Plus får seks gratis spill i november

HQ

Da PlayStation VR feiret fem år tidligere denne måneden fortalte Sony blant annet at PlayStation Plus-medlemmer skulle få tre PSVR-spill "gratis" i november. Som forventet blir disse tre i tillegg til de vanlige tre.

For nå har Sony offentliggjort hvilke seks spill som blir "gratis" med PlayStation Plus i november, og her venter det veldig mange timer med underholdning for å si det slik:



Disse vil overta for Hell Let Loose, Mortal Kombat X og PGA Tour 2K21 på tirsdag og kunne legges til gratis i samlingen din frem til den 7. desember.