PlayStation Plus gir bort 4 spill gratis i mars

HQ

PlayStation Plus Essential-abonnenter har kunnet legge til noen fantastiske spill i biblioteket sitt gratis de siste månedene, men mars blir den beste på en stund.

Ikke bare får PS Plus Essential-medlemmer fire, i stedet for de vanlige tre, spill gratis fra og med den 5. mars, men Sony har ikke økt kvantiteten for å kompensere for dårlig kvalitet. Vi får til og med en av mine kandidater til årets spill fra 2021, og det har blitt enda bedre siden den gang. Her er de fire spillene PS Plus Essential-medlemmer kan legge til i samlingen sin fra og med tirsdag:

De erstatter Foamstars, Rollerdrome og Steelrising, så skaff deg sistnevnte trio før tilbudet utløper.