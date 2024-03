PlayStation Plus gir bort Immortals of Aveum, Minecraft Legends og Skul i april

HQ

Mange av oss fryktet hva som ville skje da EA og Ascendant Studios bestemte seg for å utsette Immortals of Aveum fra en ganske tom juli til en mer travel august i fjor. Denne frykten ble en realitet da 45 prosent av studioet ble sagt opp etter svært dårlige salgstall mindre enn en måned etter lanseringen. Da ga det mening at Brett Robbins sa han var "ganske sikker" på at spillet ville havne på PlayStation Plus og/eller Game Pass før eller siden. Spådommen hans var åpenbart helt riktig.

Sony har annonsert april måneds PlayStation Plus Essential-spill, og de er Immortals of Aveum, Minecraft Legends og Skul: The Hero Slayer. Denne trioen erstatter Sifu, F1 23, Hello Neighbor 2 og Destiny 2: The Witch Queen den 2. april, så husk å sikre deg de fire sistnevnte før den tid.