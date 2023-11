PlayStation Plus gir bort Mafia II, Aliens: Fireteam Elite og Dragon Ball: The Breakers i november

HQ

Den første tirsdagen i november er ikke før i neste uke, så PlayStation Plus-abonnenter må vente til den 7. november på sine neste "gratis" spill. Heldigvis blir ikke utvalget så verst.

Sony har avslørt at PlayStation Plus Essential-spillene for november er Mafia II: Definitive Edition, Aliens: Fireteam Elite og Dragon Ball: The Breakers. De erstatter The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 og Weird West på tirsdag, så legg til de tre sistnevnte i samlingen din før den tid.