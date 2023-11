PlayStation Plus gir bort PowerWash Simulator, Lego 2K Drive og Sable gratis i desember

HQ

På fredag går vi inn i den siste måneden av 2023, og det betyr at det er tid for tre nye spill som legges til PlayStation Plus Essential-samlingen den første tirsdagen i måneden. Du kan fortsatt legge til Aliens: Fireteam Elite, Mafia II: Definitive Edition og Dragon Ball: The Breakers gratis til biblioteket ditt før tirsdag. Fra 5. desember til 2. januar får du følgende spill som en del av PS Plus-abonnementet ditt:



PowerWash Simulator



Lego 2K Drive



Sable



Tre underholdende spill på hver sin måte, så en fin tidlig gave fra Sony og kompani.