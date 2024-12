PlayStation Plus gir bort Sonic Frontiers, Forspoken, WRC Generations, Coffee Talk og mer neste uke

HQ

Sony bestemte seg for å gjøre de av oss som har spilt i noen tiår begeistret da de kunngjorde denne månedens PlayStation Plus Essential-spill ved også å avsløre de tre klassikerne som vil bli lagt til Premium-samlingen den 17. desember. Nå er det på tide å bekrefte de andre titlene Extra-medlemmer også kan glede seg over.

De siste PS Plus-spillene i 2024 inkluderer et overraskende godt Sonic-spill, en skjult kinesisk Metroidvania-perle, et racingspill Petter ikke akkurat elsket og mer. Her er den komplette listen:

PS Plus Extra





A Space for the Unbound



Biped



Coffee Talk



Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly



F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch



Forspoken



Jurassic World Evolution 2



Phogs



Rabbids: Party of Legends



Sonic Frontiers



WRC Generations



PS Plus Premium-abonnenter får også





Jak and Daxter: The Precursor Legacy



Sly 2: Band of Thieves



Sly 3: Honor Among Thieves



Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge



Alle disse vil bli tilgjengelige fra og med tirsdag.