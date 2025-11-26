Gamereactor

nyheter

PlayStation Plus gir oss 5 spill gratis i desember

Lego, skrekk, Neon White og mer kan bli ditt hvis du har PS Plus Essential.

De av oss med PlayStation Plus Essential (eller de høyere nivåene) får vanligvis tre spill gratis som en del av abonnementet vårt hver måned, men Sony liker å tenke at desember er en måned man skal være ekstra gavmild

Det er sannsynligvis en av grunnene til at PS Plus Essential vil gi oss fem spill gratis i desember, og utvalget er ikke engang dårlig :


  • Killing Floor 3

  • Lego Horizon Adventures

  • Neon White

  • Synduality Echo of Ada

  • The Outlast Trials

De vil erstatte Stray, EA Sports WRC og Totally Accurate Battle Simulator den 2. desember, så legg de tre sistnevnte til samlingen din før den tid.

Har du håpet å få noen av disse spillene gratis, og/eller vil du anbefale noen av desember måneds PS Plus Essential-spill?

