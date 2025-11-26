PlayStation Plus gir oss 5 spill gratis i desember

HQ

De av oss med PlayStation Plus Essential (eller de høyere nivåene) får vanligvis tre spill gratis som en del av abonnementet vårt hver måned, men Sony liker å tenke at desember er en måned man skal være ekstra gavmild

Det er sannsynligvis en av grunnene til at PS Plus Essential vil gi oss fem spill gratis i desember, og utvalget er ikke engang dårlig :



Killing Floor 3



Lego Horizon Adventures



Neon White



Synduality Echo of Ada



The Outlast Trials



De vil erstatte Stray, EA Sports WRC og Totally Accurate Battle Simulator den 2. desember, så legg de tre sistnevnte til samlingen din før den tid.

Har du håpet å få noen av disse spillene gratis, og/eller vil du anbefale noen av desember måneds PS Plus Essential-spill?