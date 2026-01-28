PlayStation Plus gir oss Undisputed, Ultros og to andre kule spill gratis i februar

HQ

Vi visste allerede at Undisputed vil være et av februars PlayStation Plus Essential-spill, men å kalle det hovedattraksjonen når vi ser på de tre andre spillene som kommer ved siden av er å ta i.

For Sony har bekreftet at PlayStation Plus Essential-spillene i februar vil være Undisputed, Ace Combat 7: Skies Unknown, Ultros og Subnautica: Below Zero. Det er litt av en kvartett, ettersom tre av spillene fikk en åtte i våre anmeldelser, mens Kieran var litt hardere enn de fleste da han ga Ultros en sjuer tilbake i 2024.

De erstatter Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed og Core Keeper den 3. februar, så du har fortsatt tid til å få deg litt gratis racing, maling og overlevelse gratis.