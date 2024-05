PlayStation Plus gjør EA Sports FC 24, Tunic og Ghostrunner 2 gratis

HQ

Vi har endelig kommet inn i mai, så millioner av spillere venter spent på at Sony skal avsløre når denne månedens store PlayStation Showcase vil være. Det viser seg at vi får andre fantastiske nyheter før det, og det vil til og med gjøre ventetiden mye lettere for mange av oss.

For Sony har kunngjort PlayStation Plus Essential-spillene som abonnenter kan få "gratis" fra og med 7. mai, og utvalget er utrolig bra:

Disse perlene vil erstatte Immortals of Aveum, Minecraft Legends og Skul: The Hero Slayer på tirsdag, så det er fortsatt tid til å legge til april måneds PS Plus Essential-spill i samlingen din gratis.