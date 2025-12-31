PlayStation Plus-medlemmer får Need for Speed og Epic Mickey gratis i januar

HQ

De fleste av de snille folkene hos PlayStation nyter litt velfortjent fri med familien i disse dager, men de hadde forberedt en siste nyhet før de forlot kontoret.

For vi får vanligvis vite hva neste måneds PlayStation Plus Essential-spill blir den siste onsdagen i den forrige, og dette er ikke noe unntak. PlayStation Blog har avslørt at Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed og Core Keeper er de "gratis" PS Plus Essential-spillene når vi går inn i 2026.

De vil erstatte Lego Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality: Echo of Ada og Neon White på tirsdag, så du har fortsatt tid til å få tak i denne månedens imponerende utvalg.