PlayStation Plus-medlemmer får Red Dead Redemption 2, Watch Dogs og Crime Boss gratis

Vi er allerede i midten av mai, så mange venter spent på at Sony offisielt skal annonsere årets store PlayStation-showcase. La oss starte med en god appetittvekker før det skjer.

Sony har avslørt listen over spill som kommer til PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium den 21. mai, og det er en interessant blanding av utrolig og mer tvilsom kvalitet:

Extra





Cat Quest



Cat Quest II: The Lupus Empire



Crime Boss: Rockay City



Deceive Inc.



Red Dead Redemption 2



Stranded: Alien Dawn



The Lego Movie 2 Videogame



The Settlers: New Allies



The Sims 4 sin City Living expansion pack



Watch Dogs



Premium