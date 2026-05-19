PlayStation Plus-prisene går opp "på grunn av pågående markedsforhold"

Prisene på PlayStation Plus går opp i viktige regioner, ettersom Sony ser ut til å bekjempe det globale økonomiske markedet vi lever i akkurat nå. Abonnementstjenesten, som er påkrevd hvis du skal spille spill på PS5 på nettet, får en månedlig prisøkning, og en tre måneders prisøkning, kun for nye kunder.

Så hvis du allerede betaler abonnementet ditt, trenger du ikke å bekymre deg, med mindre du er i Tyrkia eller India, og ikke lar abonnementet ditt utløpe. Prisene for nye abonnenter øker effektivt med £ 1, $ 1 og € 1 per måned, så det nye abonnementet på en måned koster $ 10.99 USD / € 9.99 EUR / £ 7.99 og tremånedersabonnementer er $ 27.99 USD / € 27.99 EUR / £ 21.99 i henhold til et nytt innlegg fra PlayStations sosiale medier.

Disse endringene trer i kraft den 20. mai, eller i morgen hvis du leser dette på publiseringsdagen. Denne prisøkningen kommer etter at Sony allerede har økt prisen på en PS5, og Xbox kuttet prisen på Game Pass Ultimate (til tross for at de hadde økt den flere måneder tidligere). Det er et ganske upopulært trekk blant PlayStation-spillere, ettersom PlayStation Plus blir sett på som en ganske viktig del av spillingen på PlayStation, med mindre du bare ønsker å spille offline. Med tanke på at grunnnivået også har blitt påvirket, betyr dette at alle som ønsker å hoppe online, må betale den nye avgiften.