PlayStation Plus-spillene er veldig forskjellige med Stray, EA Sports WRC og TABS i november

HQ

Denne måneden er helt fantastisk for PlayStation Plus-medlemmer, ettersom alle kan laste ned og spille Alan Wake 2, Cocoon og Goat Simulator 3 gratis. Du kan fortsatt gjøre det, men bare hvis du legger dem til i samlingen din før tirsdag. Da kommer en ny trio med gratis spill.

Det burde ikke være spesielt overraskende å høre at de kommende PS Plus Essential-spillene ikke er like godt likt som denne månedens, men jeg kan i det minste gå god for ett av dem. Fordi PlayStation Plus Essential-spillene som kommer på tirsdag er Stray, EA Sports WRC og Totally Accurate Battle Simulator.

Undertegnede liker Stray, Petter er veldig skuffet over EA Sports WRC og "TABS" er fortsatt overveldende positivt på Steam, så denne neste trioen vil by på variasjon både når det gjelder kvalitet og sjanger. De kan alle bli dine gratis så lenge du velger "add to library" en gang mellom 4. november og 1. desember.