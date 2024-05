PlayStation Plus tilbyr Dredge, PS VR2-spill og mer gratis

HQ

Sony kunngjør vanligvis kommende PlayStation Plus-tilbud på onsdager, men de har av en eller annen mystisk grunn bestemt seg for å gjøre det en dag tidligere denne gangen.

Eller, en av grunnene er at noen av dagens nyheter handler om ting som kommer senere denne uken. Fordi Sony har kunngjort hva årets Days of Play-feiring vil by på. Dette inkluderer at juni sine PlayStation Plus Essential-spill vil være:





AEW: Fight Forever



SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake



Streets of Rage 4



De blir tilgjengelige den 4. juni.

De av oss med PS Plus Extra eller PS Plus Premium kan se frem til enda mer, ettersom spillkatalogen ikke bare utvides med PS4- og PS5-spill som Dredge (i morgen), Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, Lego Marvel Super Heroes 2 og Cricket 24. Vi får også PlayStation VR2-spillene Before Your Eyes, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Synth Riders, The Walking Dead: Saints & Sinners, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution og Walkabout Mini Golf.

Klassikerkatalogen får også noen perler med Sly Raccoon (kjent som Sly Cooper and the Thievius Raccoonus utenfor PAL-områder), Star Wars: The Clone Wars og Tomb Raider Legend den 11. juni.

Dette er bare noen få eksempler på hva som skjer under Days of Play. Feiringen vil også bestå av både fysiske og digitale salg, gratis avatarer, turneringer og mer som du kan finne mer informasjon om her.