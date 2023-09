PlayStation Plus tilbyr The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 og Weird West gratis i oktober

HQ

Dagen etter at Sony bekreftet at Saints Row ville bli et PlayStation Plus Essential-spill denne måneden kunngjorde Volition at det skulle legges ned, så det er ganske interessant at noe lignende vil skje i oktober.

Sony har nemlig avslørt at The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 og Weird West blir de tre PlayStation Plus Essential-spillene i oktober. Dette skjer bare en uke etter at Glen Schofield forlot The Callisto Protocol-skaperne i Striking Distance...

Uansett vil trioen nevnt ovenfor erstatte Saints Row, Black Desert Online sin Traveler Edition og Generation Zero den 3. oktober.