PlayStation Plus-spill byr på fantastiske spill gratis i mars

Som forventet blir ikke Ratchet & Clank det eneste spillet PlayStation-eiere får gratis i mars, men hvor enestående utvalget for PlayStation Plus-medlemmer ville bli kunne få forutse.

Den 2. mars, altså førstkommende tirsdag, er det nemlig PS4-utgaven av Final Fantasy VII: Remake (uten gratis oppgradering til PS5-utgaven i juni), PSVR-spillet Farpoint, Remnant: From the Ashes til PS4 og det da nylanserte på PS5 som blir "gratis" PlayStation Plus-spill. Disse overtar for Control: Ultimate Edition og Concrete Genie. Destruction Allstars vil på sin side forbli gratis frem til den 5. april.