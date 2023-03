PlayStation Plus-spillene for april virker som en flott blanding

HQ

Sony bestemte seg for å gi oss noen gode nyheter tidlig for to uker siden da selskapet slo seg sammen med Dead by Daylight-utvikleren Behaviour Interactive for å kunngjøre at Meet Your Maker ville være et av PlayStation Plus Essentials "gratis" spill når det lanseres 4. april, men det er ikke den eneste godbiten som venter oss på tirsdag.

Alle PS Plus Essential-spillene for april er nå avduket, og spillene som blir med Meet Your Maker er Sackboy: A Big Adventure og Tails of Iron. To veldig gode og morsomme spill, samt et som virker ganske lovende gir meg troen på at mange vil si seg relativt fornøyde med utvalget.

Disse erstatter Battlefield 2042, Minecraft Dungeons og Code Vein som du fortsatt kan få gratis som en del av abonnementet ditt.