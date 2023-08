PlayStation Portal blir billigere enn fryktet - dyrere enn håpt

HQ

Sony druknet oss ikke akkurat i informasjon da Project Q og de første PlayStation-øreproppene ble avduket på PlayStation Showcase i mai. Dette resulterte i massevis av spekulasjoner, og de som trodde på ryktene om en oppfølger til PlayStation Vita, var fortsatt interessert i den håndholdte strømmeenheten hvis prisen ikke var for høy. Microsoft spekulerte i at den ville koste "under 300 dollar", og i forum virket det som om 299 dollar ville være for dyrt for de fleste. Da har jeg gode nyheter.

Det japanske selskapet har kunngjort at det som egentlig heter PlayStation Portal vil koste 199,99 dollar/219,99 euro/199,99 pund når den lanseres senere i år. Det er viktig å understreke at denne kun vil kunne strømme spill som allerede er installert på PlayStation 5, så du vil ikke kunne benytte deg av spillene som er tilgjengelige med skystrømmingsfunksjonen i PlayStation Plus Premium.

Dagens kunngjøring stopper ikke der, for Sony avslører også at øreproppene heter PlayStation Pulse Explore og også vil koste 199,99 dollar/219,99 euro/199,99 pund. De vil ha doble mikrofoner og AI-forbedret støydemping for å unngå at bakgrunnsstøy ødelegger opplevelsen. De skal også være de første enhetene som bruker spesialdesignede planar-magnetiske drivere som løfter lyden til et nytt nivå. Denne teknologien kommer også i et annet produkt som de av oss som mener lyd er en svært viktig del av spillingen, bør merke seg.

Vi har endelig fått bekreftet at det allerede flotte Pulse 3D-headsettet får en ny og forbedret versjon kalt PlayStation Pulse Elite. Denne vil ikke bare ha originalens tapsfrie lyd, men også en uttrekkbar mikrofon og samme AI-forbedrede støydemping som Pulse Explore. Det følger også med en ladeholder, så det er ganske overraskende at det bare vil koste 149,99 dollar/149,99 euro/129,99 pund når det lanseres en gang i fremtiden.

Synes du noen av disse virker interessante?