PlayStation Portal får en systemoppdatering med fokus på brukergrensesnitt og skybasert spillstrømming

PS Portal er ikke en frittstående bærbar enhet fra Sony, men i dag har den tatt et viktig skritt i den retningen. Sony Interactive Entertainment (SIE) har kunngjort en ny oppdatering som nå er tilgjengelig for den bærbare spillenheten via Remote Play, og som forbedrer skybasert spillstrømming betraktelig. Køsystemet er forbedret, slik at når serveren er full, vil spillet automatisk starte så snart det er ledig plass. Hoved- og pausemenyen har også blitt forbedret for denne bruken.

Skystrømmingsfunksjonaliteten er fortsatt et eksperimentelt tilbud på PlayStation Portal, men takket være den kan du nå nyte visse PS5-spill fra PlayStation Plus-katalogen fra PlayStation-serverne, selv uten en PS5-konsoll. Alle detaljer finner du i det nye innlegget på PlayStation Blog.

Har du en PS Portal, og har du prøvd skyspill gjennom den?