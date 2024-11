PlayStation Portal får skystrømming med utvalgte PS5-spill

HQ

PlayStation Portal er fortsatt en merkelig enhet for mange. Det håndholdte systemet krever en internettforbindelse og en PS5 for å være noe nyttig, og er ikke den Steam Deck-rivalen noen hadde håpet at det skulle være. Men et stort skritt kommer til å gi det mer variasjon i hva det kan spille.

En betaversjon av skystrømming slippes i dag for PlayStation Portal. Det vil tillate brukere med PlayStation Plus Premium-abonnement å få tilgang til mer enn 120 PS5-spill, inkludert Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Ratch & Clank: Rift Apart og mer. Du trenger ikke en PS5-konsoll for å spille disse spillene, men kan i stedet strømme dem direkte fra Sonys servere.

Du trenger fortsatt en ganske rask internettforbindelse for dette, men det er et stort skritt fremover for PlayStation Portal. Hvis hele spillkatalogen kunne bli tilgjengelig på den, inkludert PS4- og PS3-spill, ville det kanskje bli et mer attraktivt kjøp for den generelle forbrukeren.