PlayStation Portal lar deg nå koble til offentlige Wi-Fi-nettverk

Som vår kollega Magnus fortalte oss da han anmeldte den, tilbyr PS Portal en perfekt løsning for et veldig spesifikt publikum, mens det for mange andre kanskje bare er en ekstra skjerm for Remote Play som er litt dyrere enn andre løsninger. Vi passer inn i den første gruppen, så hvis du også trenger enheten for å spille spill mens et familiemedlem okkuperer TV-en, er dette av interesse for deg.

Sony har delt utgivelsesnotatene for 3.0.0-oppdateringen for PS Portal, som ble utgitt i dag, og inkluderer blant annet muligheten til å koble til offentlige Wi-Fi-nettverk, noe som betyr at du (nå) kan ta den med deg hvor du vil (til og med til et hotell på sommerferien) og tilkobling vil ikke lenger være et problem.

PS Portal 3.0.0 Oppdateringsmerknader