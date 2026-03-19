PlayStation Portal legger til ny høykvalitetsmodus og forbedret strømmeopplevelse i ny oppdatering

Den er kanskje ikke blant de håndholdte PC-ene som er i vinden for tiden, men PlayStations håndholdte konsoll Portal ser ut til å ha funnet sitt publikum. Spesielt da den introduserte ekstern strømming i skyen uten en PS5-konsoll tilkoblet, vokste brukerbasen med en stor mengde.

I et nytt innlegg på PlayStation Blog skryter Sony av at antall brukere av PS Portal økte med hele 162 % i januar, og at 50 % av alle Portal-brukere nå har et PS Plus Premium-abonnement, som først og fremst er designet for å hjelpe til med strømming i skyen. I det samme innlegget fikk vi en titt på noen fine forbedringer for systemet.

En ny 1080p-modus av høy kvalitet har blitt introdusert, noe som overgår standard 1080p-modus og gir oss en jevn, visuell opplevelse med høy kvalitet hvis internett er klar for det. Den generelle opplevelsen av strømming i skyen kommer også til å bli mye jevnere.

Det er en forbedret produktdetaljside med nytt brukergrensesnitt som lar deg velge spill fra pakker hvis du har dem, spillinvitasjoner vil vises riktig, trofévarsler vil gi mer klarhet, og søkeskjermen har også blitt forbedret. Legg til en smidigere brukeropplevelse for PlayStation Portal, selv om du ikke allerede har en PS-konto, og dette virker som en god del fremskritt for en håndholdt enhet som sakte, men sikkert, finner sitt gap i et mettet marked.

Denne oppdateringen er live nå for PS Portal-eiere.