PlayStation presenterer FlexStrike-kampspaken

HQ

PlayStations nyeste store tilbehør har blitt avslørt. Det som ble omtalt som Project Defiant i forrige måned, har nå blitt avduket som FlexStrike-kampspaken, og den ser ut til å gi kampspillspillere et seriøst forsprang på konkurrentene.

Som avslørt i en ny funksjonstrailer, ser FlexStrike-kampstokken ut som et ganske godt designet sett. Ved hjelp av DualSense-kontrollerinnganger er den utstyrt med mekaniske bryterknapper, ultra-lav ventetid i kablet og trådløst spill, og gir mulighet for D-pad, venstre pinne og høyre pinneinnganger, samt muligheten til å låse kontrollskjemaet til kampspaken, slik at du kan holde fokus på kampen.

Den kanskje mest imponerende funksjonen er den på baksiden av pinnen. Nei, ikke antiskli-teknologien, men portbyttet som gjør at du kan sette inn en åttekantet, sirkulær eller firkantet restrictor gate uten verktøy. For folk som liker å bytte ut spillene de spiller eller måten de spiller på, vil dette være et nyttig verktøy.

Vi må imidlertid se om FlexStrike kan leve opp til disse forventningene når den slippes. Foreløpig er det ingen pris eller utgivelsesdato for konsollen, selv om den i traileren annonserer Marvel Tokon: Fighting Souls slippes i 2026, så kanskje den lanseres sammen med det spillet. Du kan holde et øye med FlexStrike selv her.